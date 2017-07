Parkeringsplassene på Gardermoen er nesten fulle

At parkeringskapasiteten nesten er sprengt, skyldes både at det er flere som reiser, og at det er færre parkeringsplasser tilgjengelig i år enn i fjor. I tillegg driver Bane Nor sommerarbeider på jernbanen, noe som har ført til at flere togruter til og fra Oslo lufthavn er blitt innstilt, opplyser Avinor.

– Vi beklager ulempene dette medfører for de reisende, men ønsker å være tidlig ute slik at folk ikke kommer til Oslo lufthavn uten å få tak i parkeringsplass. Ønsker man likevel å parkere, anbefaler vi at man forhåndsbestiller parkeringsplass slik at man sikrer seg plass før man ankommer, skriver selskapet i en pressemelding.

Avinor regner med at de største utfordringene er over innen utgangen av juli.

