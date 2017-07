Gjenreisningen av Trollpikken er i full sving

Et storstilt apparat er satt i gang etter at turistattraksjonen ble vandalisert for to uker siden. Torsdag ble det satt opp stillaser, og materialer og ble fløyet inn med helikopter. Arbeidere gikk i gang med å sveise sammen en stålramme som skal brukes til å heise Trollpikken på plass.

Ifølge NTBs fotograf på stedet ble det gjort tester utover torsdag ettermiddag for å se om rammen kunne bære og løfte steinen. Trolig blir Trollpikken ikke forsøkt hevet på plass før fredag formiddag.

