Bedrift i Sandefjord vedtar forelegg på 600.000 etter dødsulykke

Ulykken skjedde hos Scan Granitt 21. september 2015. En arbeider fra Bulgaria omkom da en stabel med steinblokker veltet under flytting, ifølge Tønsbergs Blad.

– Bedriften fikk forelegget fordi de ikke hadde kartlagt risikoen ved arbeidet, sier politiadvokat Øyvind Waale Hellenes.

Både Arbeidstilsynet og politiet anmeldte saken.

– Det var en sjokkerende hendelse for oss alle i bedriften. Vi har aldri vært i nærheten av å oppleve en så alvorlig ulykke, verken før eller senere, sier daglig leder og styreleder i Scan Granitt, Yngvar Oddenes.

Han sier at de hadde foretatt en risikoanalyse, slik myndighetene krever, men vedgår at den var for dårlig dokumentert.

