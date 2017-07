Ankesaken etter dobbeltdrapet i Kristiansand for retten i september

Agder lagmannsrett har satt av tre dager til saken, fra 12. til 14. september, skriver Fædrelandsvennen.

Tenåringen ble i juni dømt til elleve års forvaring av Kristiansand tingrett for å ha knivdrept Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) i skolegården ved Wilds Minne skole i Kristiansand 5. desember i fjor.

Tidligere denne uka ble det klart at 16-åringen anket dommen. Guttens forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, sa da til NTB at han mente det ikke var grunnlag for å dømme 16-åringen til forvaring. Han fremholdt at en vanlig fengselsstraff ville være riktig.

16-ringen er den andre personen i Norge under 18 år som er dømt til forvaring. Den første mindreårige som ble dømt til forvaring var jenta som er dømt for drapet på en ansatt ved en barnevernsinstitusjon i Vollen i Asker. Hun var 15 år da drapet ble begått og er dømt til ni års forvaring.

Da saken gikk for tingretten innrømmet 16-åringen å ha drept 14 år gamle Jakob Hassan med overlegg. Han mente at Hassan hadde stjålet 600 kroner fra ham, og dessuten solgt ham jord og sagt det var hasj. Ilebekk var ute og luftet hunden sin og ble knivdrept da hun gikk bort til de to tenåringene etter at 16-åringen hadde knivstukket 14-åringen.

(©NTB)