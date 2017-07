Åtte berget etter vannscooterulykke i Oslofjorden

Det var tre voksne og fem barn i følget, som hadde leid fire vannscootere i Filtvedt i Buskerud.

–Vi fikk melding torsdag klokka 14.13 om at to vannscootere med to personer på hver av dem hadde kollidert. På bakgrunn av dette ble det satt i gang en større redningsaksjon, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sør-Øst-politidistrikt til NTB.

Helikopter, tre redningsskøyter og mannskap på land deltok i aksjonen. Tre kvarter etter den første meldingen kunne politiet opplyse at seks av åtte personer var kommet til rette.

–Fem av de involverte har kommet seg inn til Solbergstøa camping, og en person er tatt ombord i en redningsskøyte, skrev Sør-Øst-politidistrikt på Twitter.

Rundt klokka 15.30 meldte politiet at ingen lenger var savnet.

–Det var et følge som hadde leid vannscootere fra Villa Malla. Alle de 8 som er har vært involvert i hendelsen er nå til rette.