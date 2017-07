Stortingets byggeprosjekt kan koste 2.800 prosent mer enn planlagt

I et stortingsmøte 20. juni påpekte nestleder Michael Tetzschner (H) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at Stortingets byggeprosjekt ikke blir ferdig før om nesten to år. Dermed kan sluttsummen bli enda høyere enn de 1,8 milliardene Aftenposten har omtalt tidligere. Det første kostnadsanslaget var 70 millioner.

– Prosjektet er fortsatt ikke under kontroll, sa Tetzschner.

Til Aftenposten sier Tetzschner at han vil bli «forundret» om den endelige regningen ender på under to milliarder kroner. Utgifter til flytting, juridiske konflikter med nabogårder og en del sikkerhetsrelaterte utgifter er utelatt fra prosjektregnskapet, ifølge Riksrevisjonen.

Stortingets kommunikasjonsavdeling skriver at prosjektet «styres innenfor gjeldende tids- og kostnadsrammer, dvs. rammen på 1,8 milliarder på totalprosjektet og ferdigstillelse i 2018».

Byggeprosjektet gjelder totalrenovering av en bygning, 250 meter underjordisk tunnel og et underjordisk post- og varemottak.

