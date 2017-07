Dramatisk boligprisfall i Oslo

Boligprisene i Norge falt 1,6 prosent i juni. Justert for sesongvariasjoner var prisnedgangen på 0,7 prosent, viser tall som Eiendom Norge la fram onsdag.

Størst fall hadde altså Oslo, med hele 3,1 prosent. Det er det høyeste månedlige prisfall siden finanskrisen i 2008, opplyser Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea.

– Det var ikke uventet at boligmarkedet i Oslo skulle falle i juni, som normalt er en svak måned. Men det falt mer enn jeg hadde ventet, og utviklingen er helt klart dramatisk, sier han,

– For juni måned isolert sett har man aldri sett høyere fall, presiserer Bruce.

Sjefanalytikeren mener at fallet har sammenheng med reguleringene som ble innført ved nyttår, samt det faktum at boliger i Oslo i utgangspunktet er dyre.

Selvoppfyllende

– Og når folk begynner å forvente prisfall, blir det til en viss grad selvoppfyllende. Kjøper har mer is i magen, og mange vil selge før de selv kjøper. Da blir markedet påvirket negativt, sier Bruce.

Bruce fastslår at utviklingen i resten av landet, med noen unntak som Bergen og Akershus, går greit.

– En del av Akershus blir nok påvirket av utviklingen i Oslo. Bortsett fra Bergen går prisene i resten av landet noe opp. Det er helt klart en roligere utvikling i markedet på landsbasis enn i fjor, sier Bruce.

Taktskifte

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, fastslår at boligmarkedet de siste månedene har vært gjennom et tydelig taktskifte, der prisene på landsbasis preges av prisfallet i hovedstaden.

– Det er vesentlig flere boliger ute for salg nå enn på samme tid i fjor, og gjennom hele juni måned har tilbudssiden økt mye, spesielt i Oslo. Økningen i Oslo skyldes blant annet at mange flere velger å selge boligen før de kjøper ny. Dette resulterer i at mange boligselgere ikke får solgt boligen før ferien, noe som sannsynligvis vil bidra til en svakere prisutvikling de neste månedene, sier Dreyer.

Han sier at det ikke er overraskende at Oslo får en periode med priskorreksjon etter en vekst på over 40 prosent på litt over to år.

God aktivitet

På landsbasis er det god aktivitet.

– Så langt i år har det vært god aktivitet i det meste av det norske boligmarkedet. Det har vært en nedgang i Oslo, men i landet for øvrig er det solgt flere boliger enn i 2016, som var et år med høy aktivitet, sier Dreyer.

Han sier at utviklingen framover vil være preget av store regionale forskjeller.

Den sterkeste prisutviklingen i juni hadde Tromsø og Bodø, der prisene har steget med 0,2 prosent.

– De regionale forskjellene i tolvmånedersveksten er i ferd med å bli vesentlig mindre. Samtidig oppleves markedene veldig ulikt. Byer som Tromsø, Trondheim og Stavanger opplever nå et velfungerende og godt boligmarked, sier Dreyer.

Han understreker at boligmarkedet er politikk.

– Det tydelige skiftet i markedet kan langt på vei forklares med endringen i boliglånsforskriften, som har forsterket den endringen vi forventet at boligmarkedet ville få i 2017. På den bakgrunn er det nødvendig å justere prognosene for 2017 fra 9–11 prosent til 5–6 prosent, avslutter Dreyer.

Høyres boligpolitiske talsperson Mudassar Kapur mener det er bra at boligmarkedet normaliseres.

– Det kan sørge for at flere kan kjøpe sin første leilighet eller sitt første rekkehus. Vi politikere må komme med tiltak som gjør at flere kan gjøre dette – realisere boligdrømmen, sier Kapur.