Unge seere dropper «vanlig» TV – bruker like mye tid på strømming

Seertall fra Kantar TNS og NRK Analyse viser at alle så mindre kringkastet TV sist vår. Kvinner ser fortsatt mer på TV enn menn, men flytter seg også i større grad over på nye plattformer, skriver VG. Mellom januar og mai så norske kvinner i snitt 172 minutter tradisjonell TV per dag. 18 minutter mindre enn for et år siden. Menn kuttet TV-tiden fra 172 til 160 minutter.

De unge leder an i overgangen, men de eldre ligger ikke altfor langt bak. Prognoser viser at innen fem år kommer halvparten av alle seere til å være der de yngre seerne er i dag.

– Samtidig ser vi også at seerminuttene for kringkastet TV faller fortere enn seerminuttene for strømme-TV øker. Det betyr at unge mennesker bruker tiden på andre ting, som for eksempel sosiale medier. Vi ser i hvert fall at de har redusert sin TV-seing med en tredel, og det er en utvikling som fortsetter, sier analysesjef Kristian Tolonen i NRK.

For de eldste seerne, de over 65, øker derimot TV-tittingen fortsatt: De ser i snitt 280 minutter «vanlig» TV per dag, sju minutter mer enn i samme periode i fjor.

