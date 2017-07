Største nybilsalget i juni på 31 år

– Dette betyr at de høye registreringstallene vi så i mai fortsetter også i juni, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i bransjeorganisasjonen Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), som har lagt ut statistikken på sine nettsider. Junitallet er 28 prosent høyere enn snittet for samme måned de ti siste årene.

I løpet av årets seks første måneder er det registrert til sammen 77.983 nye personbiler, 0,3 prosent flere enn i første halvår i fjor. Næringsandelen, inkludert privat leasing, står for 52,6 prosent av nybilsalget.

Nullutslippsbiler hadde en markedsandel på 27,7 prosent i juni, med 3.948 nye registreringer, flere enn i noen tidligere enkeltmåned. Hybridbiler sto for 25 prosent av personbilmarkedet. Det gjennomsnittlige utslippet fra de nye bilene er 78 gram CO2 per kilometer.

– Det er rekordlavt, både i norsk og internasjonal målestokk. Den store andelen elbiler og ladbare hybrider i juni trekker CO2-utslippet kraftig ned, forklarer Thorsen.

(©NTB)