Politiet henlegger sak mot lege etter at fireåring døde

I over et år har Oslo politidistrikt undersøkt legens praksis, etter at den fire år gamle gutten døde og en fem år gammel jente fikk alvorlig hjerneskade som følge av blødninger etter operasjoner de gjennomgikk i fjor vår. Politiet har også undersøkt saker knyttet til fire voksne som har blitt operert av legen.

Påtalemyndigheten besluttet tirsdag å henlegge sakene mot legen, skriver VG.

– Med utgangspunkt i det strenge beviskravet som følger av straffeprosessloven mener politiet at vi i denne saken ikke kan bevise at det er begått en grovt uaktsom handling og at den utgjør et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling, sier politiadvokat Tone Bysting til avisen.

Legens advokat, Helen Elness, sier klienten er lettet.

– Han mener også at det var en riktig avgjørelse. Dette er en hendelse som er trist for alle, også for min klient. Han er veldig berørt av det og kommer selvsagt aldri til å gjennomføre en slik operasjon igjen, sier hun.

Familiene til de to unge pasientene er imidlertid skuffet, og har varslet gjennom sine bistandsadvokater at de har påklaget avgjørelsen. De reagerer også på det de opplever som en mild reaksjon fra Helsetilsynet i mars, da de besluttet å begrense legens autorisasjon som følge av det de beskrev som «ikke forsvarlig helsehjelp».

Assisterende direktør Heidi Merete Muri i Statens helsestilsyn begrunner i en epost til VG hvorfor det ikke er begjært at politiet tar ut tiltale i saken. Der viser hun til at det skal være høy terskel for å anvende straff overfor helsepersonell ved uønskede hendelser.

(©NTB)