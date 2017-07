Leietaker siktet for å ha tent på bolig i Modum

– Vi har siktet ham for grovt skadeverk og ildspåsetting, sier etterforskningsleder John-Alte Holseth ved Modum lensmannskontor til Bygdeposten.

Han forteller videre at mannen de har siktet foreløpig ikke har fått advokat. Dermed vil ikke politiet si om han er pågrepet, eller om han har erkjent det han er siktet for.

Brannen i boligen i Jelstaddalen på Vestre Spone i Modum fant sted den 13. oktober i fjor. Den første meldingen gikk ut på at to maskerte personer skulle ha tatt seg inn i huset, slått ned huseier og tent på. Det førte til en massiv politiaksjon på adressen.

Huseieren sier imidlertid til avisen at han satt på Hønefoss trafikkstasjon under hendelsen, og at han ble overrasket da en kamerat av ham sendte ham en SMS og spurte hvordan det sto til med ham.

– Jeg visste jo ikke at det var brann, langt mindre at jeg skulle ha vært slått ned, sier han.

Politiet vil likevel ikke kommentere om disse opplysningene endrer deres teori om hva som skjedde. Saken er fortsatt under etterforskning.

