Fosterfar dømt for voldtekt

Fosterfaren er også dømt for å ha filmet fosterdatteren i skjul mens hun dusjet og gikk på toalettet, melder TV 2.

Frostating lagmannsrett mener det er særdeles skjerpende at fosterfaren misbrukte tilliten han ble gitt av samfunnet for å ta vare på og gi omsorg til et sårbart barn som har vært utsatt for omsorgssvikt i sine første leveår.

– Han har i stedet gjennom sine handlinger gjennom tre år påført barnet ytterligere traumer som har vært svært ødeleggende for henne, heter det i dommen.

Den fornærmede jenta står i dag helt uten nettverk og fortrolige. Hun mangler også helt tillit til andre mennesker. Alle personene som fornærmede oppfattet som sine nærmeste gjennom tolv år hun bodde i fosterfamilien, er borte for henne. Det er tiltalte og hans handlinger som er årsaken til dette, slår lagmannsretten fast.

– Hensatt til varighet og grovhet av overgrepene, tiltaltes fullstendige mangel på empati, at han fortsatt ikke erkjenner at den skjulte filmingen og fotograferingen av fornærmedes underliv innebar alvorlige overgrep samt de meget alvorlige følgene overgrepene har hatt for fornærmede, fastsetter lagmannsrettens tre fagdommere oppreisningserstatningen til 250 000 kroner, heter det i den enstemmige dommen.

(©NTB)