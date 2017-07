Bondeleder påvirket av hets i ulvedebatten

– Det er bare noen måneder siden jeg virkelig kjempet for livet mot kreften, sier Furuberg til Nationen.

I et lukket forum for folk som kjemper for ulv på Facebook har bondelederen fått flere hetsende kommentarer. Noen av debattantene tok til orde for at det burde være fellingstillatelse av Furuberg, andre mente hun burde settes i bur.

«Jeg ønsker ikke folk syke, men jeg må innrømme at det hadde vært litt tilfredsstillende og se et tilbakefall av kreft på en viss person her», lød en av kommentarene som nå blir fulgt opp av politiet.

– Vi må i fellesskap si at vi kan være enige i sak, men at vi ikke ønsker verken å mobbe eller ta livet av hverandre, sier Furuberg som er sterkt preget av kommentaren.

Nina Jensen som er generalsekretær i WWF Verdens Naturfond reagerer på samme måte. Hun har selv fått trusler fra jegermiljøer på grunn av sitt ståsted i ulvedebatten.

– Det viktig at folk engasjerer seg, men å gå til personangrep blir veldig feil, sier Jensen.

Flere i det lukkede forumet på Facebook reagerte også på den aktuelle kommentaren mot Furuberg. Forfatteren har nå slettet den og beklaget både til Furuberg og andre som må ha følt seg støtt.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier til Nationen at ulvedebatten spesielt har vært preget av provoserende lite saklighet.

– Jeg har vært mindre aktiv på sosiale medier nettopp fordi uansett hva jeg legger ut så kommer det først og fremst kommentarer om ulv, sier Helgesen og legger til noen av kommentarene har vært på grensen til trusler.

(©NTB)