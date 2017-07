Tre redningsaksjoner i forbindelse med speidersamling i Bodø

Norges speiderforbunds landsleir er i gang i Bodø, men ikke uten komplikasjoner. Hovedredningssentralen i Nord-Norge var mandag kveld involvert i tre redningsaksjoner i forbindelse med speiderleiren.

En speidergruppe på fire var nedkjølt i området Børtinden. De kom seg ikke ned og måtte hentes av et Sea King redningshelikopter. Samtidig måtte en speiderjente som var i Hopsfjellet, hentes av et redningshelikopter fordi hun hadde smerter i en fot etter et fall. Noe senere måtte en tolv år gammel nedkjølt og utmattet gutt hentes av et Sea King-helikopter ved Erlingbu, opplyser politiet i Nordland.

Rundt 9.000 speidere fra over 30 land er samlet på leiren Nord 2017.

(©NTB)