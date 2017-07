Jan Ove Årsæther slutter i TV 2

Årsæther begynte som nyhetsreporter i Oslo, og deretter gikk han gradene til stillingen som sjef for nyhetene, sporten og TV2.no. I august forlater han TV 2, noe han i en pressemelding fra TV 2 sier at er på tide.

– Det er en tid for alt. Jeg har jobbet i TV 2 siden jeg var i tjueårene, og nå er det på tide å flytte hjemmefra. I lengre tid har jeg ledet en omorganisering av vår avdeling, der alle nå jobber i Nyhetskanalen. Det er et veldig godt tidspunkt å overlate roret til noen andre, sier Årsæther.

Årsæther er takknemlig for tiden i TV 2, men nå sier han at han gleder seg til å ta det litt mer med ro.

– Jeg skal lete fram fluestanga som jeg ikke har brukt på flere år, og teste ut hvordan det er å slå av telefonen i korte perioder, sier han.

TV 2s sjefredaktør Olav T. Sandnes roser Årsæther for innsatsen han har lagt ned, og sier at bidraget hans vil gjøre TV 2 klare for fremtiden.

– Noe av det siste Jan Ove har bidratt med, er å sette sammen et kompetent lag med redaktører og ledere for TV 2-nyhetene. Han kan slutte med trygg forvissning om at det redaksjonelle miljøet han har vært med på å bygge, er klare til å ta TV 2 inn i fremtiden, sier Sandnes.

