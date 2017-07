Dobbeltdrapsdømt 16-åring i Kristiansand anker dommen

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo sier til NRK de har gransket dommen nøye og mener forvaring er feil.

– Loven har strenge vilkår for å benytte forvaring for så unge lovbrytere, og vi mener de vilkårene ikke er oppfylt, sier 16-åringens forsvarer Svein Kjetil Stallemo. Blant annet gjelder dette fare for gjentakelse, sier han.

Dommerne gikk ut over aktors påstand om ti års fengsel da de idømte gutten forvaring. Dommen har en minstetid på sju år og fire måneder, heter det i dommen fra Kristiansand tingrett.

Familiene til de drepte ble opprørt da aktor la ned påstand om ti års fengsel. Da dommen falt, ga Tone Ilebekks enkemann, Morten Andersen, uttrykk for lettelse over at Kristiansand tingrett hadde skjerpet straffen.

Ilebekk (48) og 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan ble knivstukket i skolegården til barneskolen Wilds Minne i Kristiansand, 5. desember 2016. Begge døde på vei til sykehuset.

Rettssaken mot den tiltalte 16-åringen startet i Kristiansand tingrett 19. juni. I retten forklarte den tiltalte at han i lang tid hadde hatet 14 år gamle Hassan. 16-åringen mente Hassan hadde stålet 600 kroner fra ham, og dessuten solgt han jord og sagt at det var hasj. Han har tilstått å ha knivstukket Hassan med overlegg.

Ilebekk ble stukket da hun kom bort for å se om alt sto bra til. 16-åringen har fortalt at han knivstakk henne i frykt for at hun skulle se blodet på Hassan.