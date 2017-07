Avklart situasjon etter søk i Porsgrunnselva

– Ved 21.30-tiden fikk vi en melding om at en kvinne mente å ha hørt en mann skrike og at vedkommende fremsto som fortvilet. Opplysningene gjør at vi føler vi bør sjekke, og vi har søkt med helikopter i en strekning på rundt en kilometer i og langs elven ved Porsgrunnsbrua, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

En båt og dykkere fra Røde Kors er også satt inn i søket, opplyser Bamble og Skien Hjelpekorps på Twitter. I tillegg til at det er søkt langs land.

– Verken dykkerne eller helikopteret har gjort noen funn etter at vi fikk inn bekymringsmeldingen, opplyser Røilid.

Like over midnatt opplyser politiet på Twitter at de fant en person som hadde vært på stedet og ropt. vedkommende var ikke skadd og hadde ikke vært i vannet. Politiet regner situasjonen som avklart.

