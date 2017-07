Hjem Søk i Porsgrunnselva etter melding om skrik

Helikopter og dykkere deltar i søk i Porsgrunnselva etter at en kvinne meldte at hun hørte noen skrike. Det er ikke gjort funn som tyder på at noen er i nød.