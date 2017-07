Én person pågrepet etter trussel med våpen i Bergen

Personen er satt i varetekt, opplyser Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet fikk melding klokka 22.15 lørdag fra to personer som var blitt truet.

– De kommer kjørende og ser en mann som ligger på bakken og trenger hjelp. Når de stopper, trekker han opp en pistol, som de sier, tar ladegrep og ber dem komme seg vekk. De gjør det, men ser hvor vedkommende går, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Bjarte Rebnord til NTB.

Politiet fikk deretter informasjon om en privat adresse der mannen oppholdt seg. Han ble snakket ut og pågrepet utenfor huset.

– Vi har beslaglagt et våpen som samsvarer med beskrivelsen fra de to personene, sier Rebnord, som bekrefter at det ikke er snakk om et ekte skytevåpen.

– Det er ikke lett å se når man blir truet i mørket, sier operasjonslederen.

Mannen er i midten av 30-årene og er satt i varetekt. De fornærmede blir avhørt av etterforskere.

– Det blir ikke gjort noen grep før i morgen når han klarner til, bekrefter Rebnord.

Breistein ligger i Åsane bydel, drøyt 15 kilometer utenfor Bergen sentrum.

