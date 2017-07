To fengslet for å ha forlatt hjelpeløs mann

I utgangspunktet var tre menn framstilt for varetektsfengsling lørdag. En 51 år gammel mann ble løslatt, men beslutningen ble anket av politiadvokat Eli Vanheim. Dermed må han sitte i varetekt inntil lagmannsretten behandler saken på nytt. Det skjer trolig tidlig i neste uke, skriver Bergensavisen.

De to andre mennene – på 32 og 24 år – ble varetektsfengslet i fire uker. 24-åringen må sitte i full isolasjon de første to ukene. Alle tre er siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand og alle nekter straffskyld. Strafferammen er tre års fengsel.

Politiet har vært svært tilbakeholdne med informasjon i saken. De tre fengslingsmøtene lørdag gikk for lukkede dører.

Den døde mannen i 30-årene ble funnet i en leilighet i Stølegaten i Bergen sentrum i 17.30-tiden torsdag.

– Jeg så en meget beruset mann komme ut av huset tidligere på ettermiddagen. En stund senere kom politiet, forteller en beboer i nabolaget til avisen.

