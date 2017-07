Tøyenbadet skal rives og bygges opp igjen

– Tilstandsvurderingen til Kultur- og idrettsbygg viser at det ikke er mulig å gjenbruke den eksisterende bygningsmassen, og da må vi gå videre med et prosjekt som innebærer å rive dagens bad, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for idrett til Aftenposten.

For tre år siden kom løftet om et nytt bad på Tøyen. Deretter ble det vedtatt at det nåværende badet skulle pusses opp. Nå har byrådet snudd igjen.

Et 50 ganger 25 meter stort hovedbasseng, eget stupebasseng, varmtvannsbasseng og tilrettelegging for konkurranse på norgesmesterskapnivå er blant elementene i bestillingen til Kultur- og idrettsbygg.

Hansen sier at målet er å sette i gang arbeidet i 2019. Det nye badet vil være på samme plass som i dag.

– Det er ryggraden i dagens svømmetilbud i Oslo. Så når det blir klart at vi må rive dagens bad, ber vi også Kultur- og idrettsbygg prosjektere hvordan vi kan lage et midlertidig tilbud for å ta over det, sier Hansen.

(©NTB)