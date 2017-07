Solberg lover penger til nye politibiler

Statsministeren er i disse dager på en turné på Østlandet. Lørdag fikk blant annet politiet i Ski i Akershus besøk av Solberg.

– I denne regjeringsperioden har vi prioritert flere operative politifolk, den satsingen fortsetter i neste periode. Nå vil vi også gjennomføre et skikkelig utstyrsløft slik at politiet har det utstyret de trenger, sier Erna Solberg.

Hun viser til at 915 av politiets 1.656 operative biler er eldre enn anbefalt levetid på fem år. Gjennomsnittsalderen på politibilene er 7,3 år. Politiet har også 1.119 administrative biler, hvorav 462 er eldre enn den anbefalte levetiden på åtte år.

Ifølge Statsministerens kontor er det behov for 284 millioner kroner ekstra hvert år for å ta igjen etterslepet på dagens bilpark.

– I løpet av de neste fire årene lover Høyre å bruke 700 millioner kroner for å kutte gjennomsnittsalderen for bilparken til norsk politi med to år, sier Solberg.

Høyre vil dessuten realisere målet om to politifolk per 1.000 innbyggere innen 2020.

IKT-investeringer

I tillegg varsler Solberg at partiet vil bruke i snitt en halv milliard kroner årlig på IKT-investeringer innen politiet. Disse pengene kan brukes til å kjøpe inn nytt utstyr som smarttelefoner og iPader, samt en styrking av innsatsen mot digital kriminalitet.

– Med nærpolitireformen skal politiet gjennomføre mer politiarbeid på stedet. Da trenger de utstyr som gjør at de får gjort mye av det de tidligere måtte sitte på kontoret for å gjøre, der de er, sier Solberg.

– Har utsatt kostnadsposter

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik mener det er på høy tid at kostnadspostene knyttet til beredskap prioriteres av regjeringen.

– Denne type satsing på bil og IKT er jammen på tide. Statsministeren har brukt de siste fire årene på å skyve de store investeringspostene foran seg, og det er en milliardregning som må betales neste periode, sier Tajik til NTB.

Nasjonalt beredskapssenter, kjøp av politihelikoptre, båt til beredskapstroppen og generell opprustning av politiet er blant investeringspostene som er blitt skadelidende, forteller Ap-politikeren.

Ifølge en oversikt fra Politiforum er innkjøpet av nye politibiler halvert de siste fire årene. Politidistriktene kjøpte samlet 93 nye biler i fjor, mot 184 i 2012.

Startskudd

Solberg startet sin turné på Østlandet fredag med besøk i Hedmark og Oppland. I valgkampbussen prydet med et stort portrettbilde av seg selv besøkte hun lørdag Sørumsand, der hun fikk kjøre Amcar. I Blaker Skanse fikk hun også avfyre startskuddet for sykkelrittet Le Tour de Trento.

I Ski ble både politistasjonen og Ski storsenter besøkt før turen går videre til Moss og Fredrikstad lørdag ettermiddag.

Søndag besøker Solberg Moss, Horten, Larvik, Porsgrunn og Bamble.

