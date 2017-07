Brann i båt i Drammen

Klokka 22.30 lørdag kveld meldte brannvesenet om brann i en båt ved Holmen i Drammen, skriver Drammens Tidende.

Et vitne fortalte til avisen at det er en fritidsbåt som brenner, og at den står i full fyr.

– Vi fikk melding kl. 22.32 om brann i en båt 100 meter fra land på Holmen. Det var full fyr i båten. En mann og en kvinne hoppet i vannet og ble plukket opp av en annen båt. Begge er sett til av ambulansepersonell og kjørt til legevakta for undersøkelse, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Brannvesenet har fått båten inn mot land nå. Det brenner fortsatt, men de skal ha full kontroll, sier Hunshamar rundt en time etter de fikk melding om brannen.

– Årsaken til brannen er det for tidlig å si noe om. Det skal ha begynt å brenne i motorrommet, men det må undersøkes nærmere, sier Hunshamar.

Politiet tok også hånd om hunden, og den er kjørt til legevakta og blitt gjenforent med sine eiere.

