Statoil skal vurdere utbygging av CO2-lager

– Fangst og lagring av CO2 (CCS) er et viktig verktøy for å redusere CO2-utslipp og for å nå de globale klimamålene slik de er definert i Parisavtalen, sier konserndirektør Irene Rummelhoff i Nye Energiløsninger i Statoil, i en pressemelding.

Utredningen av lagringsplasser for CO2 er et ledd i arbeidet for å få på plass et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 – såkalt CCS – fra norsk industri.

Lageret Statoil skal utrede vil ha potensial til å ta imot CO2 fra både norske og europeiske utslippskilder, og blir verdens første lager som kan ta imot CO2 fra flere industrielle kilder.

Målet med prosjektet er å fange CO2 fra tre landbaserte industrianlegg på Østlandet og transportere CO2 med skip fra fangstområdet til et mottaksanlegg på land som blir lokalisert på vestkysten av Norge. Ved mottaksanlegget vil CO2 pumpes fra skipene til tanker på land, før den sendes i rør på havbunnen til en eller flere injeksjonsbrønner øst for Troll-feltet på norsk sokkel.

Det er flere mulige lokasjoner for mottaksanlegget, og den endelige avgjørelsen vil bli tatt basert på kriterier som sikkerhet, kostnader og fleksibilitet for utvidelse.

(©NTB)