Sortland kommune beklager etter lekkasje fra demning

Beboere i rundt 20 hus ble evakuert på torsdag, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) slo alarm om at demningen kunne kollapse grunnet lekkasjen. Direktør Anne Britt Leifseth i NVE kritiserte kommunen for å ikke ha varslet dem om arbeidet med demningen.

– Vi har ikke hatt kjennskap til gravearbeidet som ble foretatt. Det burde vært sent inn gode tekniske rapporter til oss, slik at vi kunne vurdert om arbeidet var forsvarlig, uttalte Leifseth til NRK.

Nå legger rådmannen i Sortland kommune seg flat.

– I dag har vi hatt et internt møte og gått gjennom rutinene. Vi konkluderer med at dette burde vært meldt, og at vi ikke gjorde det, sier rådmann Randi Gregersen i Sortland kommune.

– I utgangspunktet trenger vi ikke varsle NVE om vedlikeholdsarbeid som ikke berører selve damfoten, men da gravearbeidet nærmet seg dammen burde vi hentet inn råd fra NVE. Det ble ikke gjort, legger rådmannen til.

Gregersen lover at kommunen vil skjerpe rutinene.

– Vi skal selvfølgelig sørge for at dette ikke skal skje igjen. Nå skal vi sammen med NVE se på hva vi skal gjøre med demningen videre. Dammen er foreløpig sikret med ekstra fyllmasse og er nå helt trygg. Vedlikeholds­arbeidet er også blitt gjort, sier hun.

Klokken 21.37 opplyste politiet i Nordland på Twitter at faren var over, og at de evakuerte kunne returnere til hjemmene sine.