SSB: Hytteprisene i Vestfold er omtrent det dobbelte som i resten av landet

I Norges minste fylke måtte hytteeierne i gjennomsnitt betale 4,1 millioner kroner for en hytte i strandsonen, som har en plassering innenfor et 100-metersbelte fra kystlinjen. Prisene i Vestfold er omtrent det dobbelte av gjennomsnittet for resten av landet, ifølge SBB.

Også hytter i fylkene Akershus, Telemark og Aust-Agder er populære. Her måtte man i gjennomsnitt gi i underkant av 4 millioner kroner for en hytte i strandsonen. Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i fylkene. Bærum i Akershus og Tjøme i Vestfold var på pristoppen i denne fireårsperioden. I disse kommunene måtte en gjennomsnittskjøper ut med mellom 7,2 og 8,7 millioner kroner for å bli eier av en fritidsbolig innenfor 100-metersbeltet.

Kjøpesummen faller drastisk for hytter i landet utenfor 100-metersbeltet. Fritidsboliger som lå mellom 100 og 400 meter fra kystlinjen hadde en gjennomsnittlig kjøpesum på 1,6 millioner. Hytter uten nærhet til sjøen lå på 1,4 millioner i samme periode.

I alt ble det omsatt i overkant av 5.800 fritidsboliger i strandsonen i fireårsperioden. Hvaler i Østfold og Kragerø i Telemark var de kommunene som hadde flest registrerte salg av fritidsboliger i denne perioden.

(©NTB)