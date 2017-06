Oslo Børs avsluttet uka med opptur

Statoil og Marine Harvest var de mest omsatte aksjene fredag. Mens Statoil falt med 1 prosent gikk oppdrettsselskapet opp med 1,9 prosent.

Blant de øvrige selskapene av en viss størrelse gikk Yara International fram med 2,7 prosent, Orkla med 1,1, Norsk Hydro med 0,6, DNB med 0,2 og Telenor med 0,1 prosent.

Golden Ocean Group ble dagens vinner på hovedindeksen med 4,6 prosent, mens Gaming Innovation Group ble taperen etter å ha falt med 7,7 prosent.

Blant de toneangivende børsene i Europa gikk DAX 30 i Frankfurt tilbake med 0,4 prosent, FTSE 100 i London med 0,3 og CAC 40 i Paris med 0,2 prosent.

Oljeprisen gikk også opp. Et fat nordsjøolje steg med 0,72 prosent til 47,8 dollar fatet, mens et fat amerikansk lettolje ble omsatt for 45,3 dollar.

(©NTB)