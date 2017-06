Mange lange køer i ferietrafikken

Det ene løpet i Brynstunnelen i Oslo ble stengt fredag formiddag etter at murpuss falt ned fra taket. Tunnelen ble gjenåpnet for bare to måneder siden, og stengningen fører til store køer og tilnærmet kaos i hovedstaden.

Med kun ett løp i drift på en av de største utfartsdagene i året, ved starten av fellesferien, venter Vegtrafikksentralen tett trafikk ut av Oslo i alle retninger.

Vent til lørdag

Vaktoperatør Annie Serup ved Vegtrafikksentralen sier til VG at hun råder folk å vurdere å kjøre på lørdag i stedet, eller kjøre rundt Oslo for å komme fram.

Tunnelen blir sannsynligvis ikke åpnet før i løpet av helgen i begge løp.

En bilbrann på E6 i Akershus like ved Skedsmovollen førte også til lange køer nordover ut fra Oslo på formiddagen. Flere små uhell og trafikkulykker førte også på formiddagen til manuell dirigering og kødannelser også på E6 Hedmark/Oppland ved Mjøsbrua, og ved Sandvika der Nestunnelen en kort tid var stengt.

Det gjør ikke saken bedre at også Oslofjordtunnelen måtte stenge fredag ettermiddag etter at en stige lå løs i veibanen. Tunnelen ble stengt en times tid i begge retninger mens ryddemannskapene var på vei. Også tidligere på morgenen var tunnelen stengt en periode etter en vogntogstans.

Forsinkelser

På E18 mellom Drammen og Kragerø melder Vegtrafikksentralen sør om tett trafikk og saktegående kø som gir rundt 50 minutters forsinkelser. Sentralen melder at trafikken er økende.

Også på E18 mellom Porsgrunn og Brevik er det saktegående kø med rundt 30 minutters forsinkelse. Vegtrafikksentralen anbefaler alternativ rute over fylkesveiene 356 og 353.

På 134 var både Seljestad- og Røldalstunnelen i Odda stengt i perioder på grunn av for høye gassverdier, og på E39 var Fløyfjellstunnelen i Bergen stengt ved et par anledninger på grunn av et løst skilt som hang ned og personer i kjørebanen.

Alle disse små stengningene har som konsekvens at køene øker utover dagen.

