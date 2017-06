Kontroll på skogbrann i Østfold

Like før 19.00 opplyser politiet i Østfold på Twitter at brannvesenet har kontroll på brannen, og at det ikke er fare for ytterligere spredning.

Politiet meldte først om brannen klokken 14.43 fredag. Like etter klokken 18.00 opplyste de at sivilforsvaret var ankommet stedet og at et brannhelikopter var i gang med slukking.

Personer i Sarpsborg-området ble anbefalt å lukke vinduer og dører for å hindre sjenerende røyklukt.

– Et område på 400 ganger 400 meter er brent, og brannvesenet driver med etterslukking, skriver politiet på Twitter.

