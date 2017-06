Høyesterett avviste anken til mann dømt for nettvoldtekt

Den 44 år gamle familiefaren ble i september dømt til 12 års fengsel for blant annet å ha presset fire jenter til ulike former for overgrep over internett, såkalt nettvoldtekt. En av jentene var under 14 år da overgrepet skjedde, mens de tre andre jentene var mellom 14 og 16 år.

Mannen, som tidligere er dømt for besittelse av barnepornografi, anket dommen til Høyesterett som nå har forkastet anken.

I tillegg til 12 års fengselsstraff ble mannen dømt til å betale tre av jentene 200.000 kroner hver i oppreising. Han må også betale den fjerde jenta 50.000 kroner.

44-åringen erkjente straffskyld i Haugaland tingrett for store deler av tiltalen.

(©NTB)