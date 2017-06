Forsvarere med sterk kritikk mot aktor i Søndre Land-saken

Aktor Thorbjørn Klundseter la torsdag ned påstand om at alle de tre som står tiltalt i Gjøvik tingrett for drapet på Nils Olav Bakken natt til 3. september i fjor, skulle dømmes til 20 års fengsel.

Aktor mener den tiltalte kvinnen og sønnen hennes må straffes for medvirkning til drapet.

Den 20 år gamle sønnens forsvarer, Jacob Ringsrød, mener på sin side at frifinnelse for drapstiltalen er det eneste riktige. Ringsrød mener 20-åringen skal straffes for å ha vært med på å gi fornærmede bank, men at han må frifinnes for drapstiltalen.

– Jeg finner ingen holdepunkter i de tre forklaringene om at det i opptakten er snakk om å ta livet av Bakken, sa forsvarer Ringsrød i sin prosedyre ifølge VG.

Han mener at Klundseter spekulerer rundt opptakten til drapet, og ba retten om å bedømme hendelsesforløpet fra 20-åringens side, uten å ha de fatale resultatet i bakhodet.

Før Ringsrød var i ilden hadde forsvareren til den 36 år gamle mannen som har innrømmet å ha utført drapet, også brukt lang tid på å argumentere for at drapet ikke var planlagt på forhånd i rettslig forstand. Han mente også at hans klient burde få mer i strafferabatt for sin tilståelse enn bare ett år.

Syvbarnsmorens forsvarer sier i sin prosedyre at det var syvbarnsmoren som la kortene på bordet i saken først, ikke den 36 år gamle hovedmannen, skriver avisen.

