Foreløpig godkjenning til musikktjeneste i Telenor-abonnement

Dagens praksis i Telenor er ikke tilfredsstillende, slår Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fast i en vurdering som ble publisert fredag. Nkom vil ikke gi Telenor noe pålegg i denne omgang, men de forventer at Telenor endrer ordningen slik at den blir mer åpen.

I Telenors abonnement-serie «Yng» tilbyr selskapet alle abonnenter fri strømming av musikk gjennom såkalt nulltaksering. Det innebærer at forbrukerne kan strømme musikk fra eksterne tilbydere uten å bruke datatrafikk, så lenge de ikke har brukt opp all datatrafikken de betaler for.

Noe av Nkoms kritikk mot Telenors musikktjenesten går ut på at nulltaksering truer prinsippet om et åpent og fritt internett. «Det foreliggende nulltakseringstilbudet fra Telenor innebærer en økonomisk diskriminering av utvalgte applikasjoner», står det i vurderingen.

– Telenor har uttrykt at de ønsker å åpne for at også andre innholdstilbydere kan inkluderes i ordningen, og da er det rimelig å gi selskapet anledning til å gjøre dette først, sier seniorrådgiver Frode Sørensen til Dagens Næringsliv.

Musikktjenesten er omdiskutert. Blant annet har Forbrukerrådet og TV 2 tatt til orde mot ordningen i Dagens Næringsliv. De frykter at nulltaksering kan gjøre nettleverandørene til portvoktere som bestemmer over nettets innhold. For eksempel ved at de største musikktjenestene blir nulltaksert, mens mindre aktører må betale for å slippe til.

I tillegg til Telenor tilbyr også Telia fri strømming av musikk gjennom tjenester som Spotify og Tidal.

(©NTB)