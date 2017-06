Strenge straffer for narkotikasalg på nettet 

De to fetterne solgte narkotika for flere millioner kroner. Salget foregikk på Tor-nettverket, et eget kryptert nettverk, skriver Aftenposten. De to mennene er dømt til inndraging av flere millioner kroner i vanlig valuta og kryptovalutaene bitcoin og ripple.

Hovedtiltalte innrømmet i Oslo tingrett at han hadde solgt minst 12,1 kilo hasj. Han ble også dømt for salg av andre stoffer, blant annet ecstasy og kokain. 31-åringen ble dømt til tre år og to måneders fengsel. Fetteren er dømt til to år og fire måneder fengsel for medvirkning til narkotikasalg.

Det var en journalist fra Adresseavisen, Jonas Alsaker Vikan, som fant identiteten til hovedmannen igjennom prosjektene «Silkeveiene» og «Teppefall» før politiet startet etterforskning av mannen.

Fetterne som har drevet med narkotikahandel via «Tor-nettverket» står overfor strenge straffer.

(©NTB)