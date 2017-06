Politiet advarer mot omreisende arbeidere 

Arbeiderne kjører rundt i boligområder og tar kontakt med boligeiere og tilbyr håndverkstjenester som maling av tak og vask av tak, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding. Politiet har i de siste dagene mottatt flere henvendelser fra folk om arbeidere som har vært svært pågående, selv etter boligeierne har takket nei til deres tjenester.

De omreisende arbeiderne snakker engelsk og kjører britiskregistrerte biler, merket som typisk håndverk-biler. De vider også fram dokumenter som angivelig skal vise at firmaet er registrert i foretaksregisteret og merverdiavgiftsregisteret. Politiet oppfordrer likevel publikum til ikke å inngå avtaler med disse selgerne.

– Vi har erfaring fra tidligere år med samme miljø, der det var tilbud om steinlegging og asfaltering. I disse sakene viste det seg at det flere ganger oppsto konflikt om betalingen etter at arbeidet var utført, og noen oppfattet også hele situasjonen som truende, sier leder for etterforskningsseksjonen ved Drammen politistasjon, Bård Olav Fossan.

(©NTB)