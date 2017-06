Nå åpnes det for TV-reklame på delt skjerm 

Endringen innebærer at skjermen deles når reklameinnslaget kommer, slik at reklame og programinnhold vises samtidig. Reklamedelen skal markeres, slik at det ikke er tvil om hva som er reklame, og hva som er ordinært innhold, ifølge Medietilsynet.

Formålet med de nye reklamebestemmelsene er å bedre finansieringsmulighetene til norske TV-kanaler. Kanalene er i hard konkurranse med kringkastere som sender fra andre land med mer liberale regler.

Samtidig oppheves kringkastingslovens bestemmelse om at reklameinnhold ikke kan overstige 15 prosent av kringkasternes daglige sendetid. Mengden reklame som sendes, skal likevel fortsatt ikke være mer enn 12 minutter per klokketime.

(©NTB)