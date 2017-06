Mistenkt for boligbrann i Tromsø hadde mistenkelig innhold i sekken

Politiet i Troms fikk melding om brannen i Tomasjordvegen klokken 2.35 natt til torsdag. Halvannen time senere ble en mann pågrepet.

Politiet beslagla ryggsekken til den siktede 30-åringen på stedet.

– Sekken inneholdt mistenkelige gjenstander som vi mistenker mannen brukte i tilknytning til brannen, sier politiadvokat i Troms politidistrikt Gørild Lund til Nordlys.

–Spor og vitneforklaringer

Mannen ble avhørt da han kom på politistasjonen, og politiet skal avhøre han ytterligere utover torsdagen. Fengslingsmøtet blir fredag klokka 10.30, sier Lund.

– Det er spor vi har avdekket, samt vitneopplysninger, som i sum gjør at vi har skjellig grunn til å mistenke ham for å stå bak brannen, forklarte operasjonsleder Lars Meland i Troms politidistrikt til NTB natt til torsdag.

Boligkomplekset var allerede overtent da brannvesenet kom til stedet.

– Det er to tomannsboliger som henger sammen med en garasje i midten, forklarer Meland.

Hørte knitring

Beboer Marie Øvermo sier til NRK at hun lå og sov da samboeren hørte knitring og merket en rar lukt. Da så han at huset allerede sto i full fyr.

– Han ropte på meg og spurte hvor brannslangen lå. Jeg løp for å finne den fram, men innså fort at den lille brannslangen ikke kom til å gjøre noe nytte. Jeg ropte til samboeren at han måtte varsle naboene, sier Øvermo.

Ni personer fra tre av boligene ble evakuert. Familien i den fjerde boligen er bortreist. Det er ikke meldt om personskader.

