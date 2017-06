Jurist anmeldt for forfalskning

Juristen fikk jobb som dommerfullmektig i en tingrett for rundt sju år siden og jobbet der i et drøyt år. Det antatt forfalskede vitnemålet fra juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha blitt benyttet da vedkommende søkte og fikk stillingen.

Saken er allerede under politietterforskning ettersom universitetet har levert en anmeldelse. I en pressemelding fra Domstoladministrasjonen heter det at de også velger å anmelde saken for å understreke alvoret i den.

– At en person begår straffbare handlinger for å komme inn i en dømmende stilling, er svært alvorlig for tilliten til domstolene. Handlingen viser også at dette er en person som ikke har den integriteten som må til for å ha en dømmende stilling, sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke.

Han legger til at en eventuell dom mot den tidligere dommerfullmektigen, ikke vil få noen konsekvenser for de avgjørelsene vedkommende har truffet. Dette fordi juristen oppfylte de formelle kravene til å være dommerfullmektig.

