Dommerne ga strengere straff enn aktor ville for dobbeltdrapet i Kristiansand

Dommeren gikk ut over aktors påstand om ti års fengsel og har idømt gutten forvaring. Dommen har en minstetid på sju år og fire måneder, heter det i dommen fra Kristiansand tingrett.

Aktor tar dommen til etterretning og har foreløpig ingen kommentar.

– Vi tar til etterretning at retten fant aktoratets påstand om straff for lav, og at det var gitt for mye rabatt for domfeltes unge alder. Vi mente altså at vilkårene for å idømme forvaring ikke var til stede for en så ung person, men det er retten som bestemmer, sier statsadvokat Dennis Danielsen til Fædrelandsvennen.

Familiene til de drepte ble opprørt da aktor først la ned påstand om ti års fengsel. Da dommen falt torsdag ga Tone Ilebekks enkemann, Morten Andersen, uttrykk for lettelse over at Kristiansand tingrett hadde skjerpet straffen.

– Det er en lettelse. Det var det vi håpet på. Jeg har ikke andre ord for å beskrive dette enn at det er en lettelse akkurat nå, sier Andersen til VG.

60 knivstikk

Det var 5. desember i fjor at gutten knivstakk Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) i skolegården til Wilds Minne skole i Kristiansand. De drepte ble påført til sammen rundt 60 knivstikk og døde av forblødning på Sørlandet sykehus samme kveld.

Ilebekk ble et tilfeldig offer da hun forsøkte å gripe inn etter at Hassan var blitt knivstukket og lå på bakken.

Den tiltalte gutten var 15 år gammel da drapene skjedde, og han tilsto i avhør allerede dagen etter. Han erkjente også straffskyld under rettssaken. 16-åringen hevdet i retten at han angrer på det han gjorde, for sin egen del og for alle som ble rammet.

– Hatet Hassan

I retten forklarte 16-åringen at han hatet Jakob Hassan etter at han ikke fikk tilbake 850 kroner og et busskort som han mente han var blitt fralurt. Dagen da drapene skjedde, hadde han tatt med kniv hjemmefra.

– Drapet var ingen impulshandling. Tiltalte hadde ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ville drepe Hassan, står det i dommen.

– Drapet på Hassan ble utført på en svært brutal måte. Han ble knivstukket hele 28 ganger. Hassan prøvde å verge seg mot stikkene, men tiltalte fortsatte å stikke, skriver dommeren og legger vekt på at 16-åringen flere ganger kunne ha stanset opp, men likevel valgte å stikke flere ganger.

Drapet på Tone Ihlebekk beskrives av dommerne som like brutalt som mot 14-åringen som da lå døende på bakken. Den intetanende kvinnen ble knivstukket 32 ganger da hun forsøkte å tre hjelpende til.

– Tiltalte viste ved sine handlinger at han hadde en lav terskel for å utøve massiv og dødelig vold, står det i dommen.

– Er farlig

Aktor Jan Tallaksen kalte dobbeltdrapet kaldblodig og rått og la ned påstand om ti års fengsel selv om strafferammen for unge lovbrytere er 15 års fengsel. Aktor hadde da trukket fra 15 prosent strafferabatt for tilståelse.

Retten har imidlertid vurdert saken annerledes og mener de helt ekstraordinære vilkårene for å dømme mindreårige til forvaring er oppfylt.

– Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene – 60 kraftige knivstikk bevisst mot vitale organer. Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første, står det i dommen og konkluderer med at dette viser at 16-åringen er farlig.

16-åringen er også dømt til å betale erstatning til Hassans og Ilebekks pårørende, henholdsvis 43.574 og 47 745 kroner. Dessuten må han betale 200.000 kroner til hver av til sammen sju familiemedlemmer av de to drepte.