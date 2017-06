Basehopper omkom i ulykke i Aurland

En person bosatt i Gudvangen meldte fra om den første ulykken. En mann ble kort tid etter bekreftet omkommet av ambulansepersonell på stedet, opplyste Helse Førde AMK. Politiet ønsker ikke å gå ut med mer informasjon om den omkomne før de pårørende er varslet.

– Jeg kan bekrefte at han er av utenlandsk opprinnelse, men noe mer enn det vil jeg ikke gå ut med, sier operasjonsleder Bengt Næss hos politiet i Sogn og Fjordane til NTB.

Omkring en time senere kom det melding om en basehoppulykke i Flåm. Ambulanse, lokal lege, luftambulanse og redningshelikopter ble varslet ved 21-tiden onsdag kveld. En times tid senere ankom luftambulansen området, mens ambulansepersonell var på vei til basehopperen til fots. 40 minutter senere ble vedkommende hentet ut av et Sea King redningshelikopter.

En snau time etter midnatt opplyser Haukeland universitetssjukehus at mannen er alvorlig skadd.

– Vi fikk melding om at noen så en fallskjerm med en mann hengende under, og at han muligens fikk problemer og landet i en steinur, sa operasjonsleder Næss til NTB.

Ekstremsportveko foregår på Voss denne uka, men hadde ikke noe arrangement i området onsdag, opplyser daglig leder Sofie Torlei Olsen til NRK.

(©NTB)