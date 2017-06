Aktor vil ha 13 års fengsel for knivdrap i Kristiansand

Aktor Johan Martin Kile sa i retten at den tiltalte svenske 30-åringen framstår som rå og hensynsløs, melder NRK.

30-åringen er tiltalt for drap på moras 43 år gamle polske samboer. Mannen ble drept med ett knivstikk i hjertet i deres leilighet i Kristiansand 13. oktober 2016.

Kile mener at drapet ikke hadde noen opplagt foranledning. og kaller det ekstra skjerpende at tiltalte fire år tidligere ble dømt for å ha knivstukket sin bror i Sverige.

Tiltalte har forklart at han skulle skjære brød og at kniven gikk inn i fornærmede da han snudde seg mot ham.

– Jeg kan ikke se at forklaringen hans kan stemme, sa aktor i sin prosedyre i Kristiansand tingrett. Han får støtte fra rettsmedisinerne, som mener stikket viser at det har vært et angrep, og at det er påført med stor kraft.

Forsvarer Sven Kjetil Lode Svendsen mener på sin side at retten ikke kan utelukke at tiltaltes forklaring stemmer, og at han derfor må frifinnes.

