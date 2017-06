Tre år gammel jente døde av hodeskader

Politiet ble varslet om saken klokka 3.02 natt til mandag. Meldingen gikk ut på at et barn fra Namdalen var brakt til lege med alvorlige hodeskader. Jenta ble senere lagt inn på St. Olavs hospital i Trondheim. På en pressekonferanse onsdag ettermiddag opplyste politiet at jenta døde av skadene onsdag formiddag.

Jentas mor og stefar er siktet i saken, og siktelsen mot dem ble onsdag endret.

– De var fra før siktet for grov kroppsskade, og denne paragrafen inkluderer også dødsfall, så selve siktelsen er opprettholdt som den er, men det er lagt inn at barnet døde av skadene, opplyser politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har prøvd å komme i kontakt med den lille jentas biologiske far, uten å lykkes. Han skal befinne seg i Øst-Afrika.

Varetektsfengslet

Stefaren i 30-årene ble framstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett onsdag. Politiet fikk medhold i sitt ønske om fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud hvorav de to første ukene i isolasjon.

Moren i 20-årene blir framstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett torsdag.

De to har nektet straffskyld hele tiden, og har ifølge politiet opprettholdt sine forklaringer også etter at det ble kjent at barnet døde av skadene. Paret er foreløpig bare avhørt én gang.

Politiadvokat Sand opplyste på onsdagens pressekonferanse at det er et «vesentlig misforhold» mellom det de to siktede har forklart og skadene på den tre år gamle jenta. Moren og stefaren har tidligere forklart at barnet falt ut av sengen, en forklaring politiet ikke tror på.

Familien bor i Overhalla. Tre av barna i familien er ivaretatt av barnevernet, som har overtatt omsorgsretten for dem.

– De tre er sammen, sier Sand, som også kan opplyse at det foreløpig er foretatt tilrettelagte avhør av to av barna. Så vidt politiet vet, har ikke familien vært i kontakt med barnevernet tidligere.

Obduseres

Lensmann i Namsos og Fosnes, Svenn Ingar Viken, opplyser at den døde jenta skal obduseres torsdag. Politiet har bedt om bistand både fra Oslo universitetssykehus og Kripos til undersøkelsen av barnet.

– Vi bruker alle våre ressurser her i Nord-Trøndelag på saken og har også fått bistand av politiet i Sør-Trøndelag. Kripos er på plass med en etterforskningsleder som skal bistå i den taktiske og tekniske delen av etterforskningen, sier Viken.