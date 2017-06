Politiet forbyr nazimotstandere å demonstrere i Fredrikstad

Den nynazistiske gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) planla opprinnelig en markering i Fredrikstad 29. juli, men fikk for to uker siden beskjed om at politiet satte ned foten. Da hadde allerede en rekke motdemonstranter meldt sin ankomst til Fredrikstad denne sommerdagen, og politiet fryktet bråk.

I en pressemelding onsdag opplyser Øst politidistrikt at eventuelle motdemonstranter også ilegges et forbud.

Politiet skriver at de har informasjon om at folk på «den ytre høyrefløyen» har planer om å gjennomføre markeringer dersom motarrangementene gjennomføres.

– Videre tyder meldinger i sosiale medier på at grupperinger tilknyttet den ytre venstrefløyen har til hensikt å hindre den ytre høyrefløyen å markere seg, om nødvendig med vold, fysiske hindringer og ordensforstyrrelser, skriver politiet.

Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at grundige politifaglige og juridiske vurderinger ligger bak deres avgjørelse.

– Nå har vi en situasjon som tilsier en betydelig risiko for organiserte ordensforstyrrelser og voldshandlinger i Fredrikstad 29. juli om arrangementene gjennomføres. Det er siste lørdag i fellesferien, og det vil være mange mennesker i byen. Samlet mener vi dette gir en uakseptabel risiko for byens innbyggere, tilreisende turister og demonstranter, sier han.

