Opptur på Oslo Børs

Statoil toppet som vanlig lista over de mest omsatte aksjene, foran DNB. De to selskapene gikk fram med henholdsvis 0,3 og 2,6 prosent.

Blant de øvrige større selskapene på hovedindeksen noterte Norsk Hydro seg for en framgang på 1,4 prosent, Gjensidige steg med 0,8 prosent, mens Telenor og Yara begge økte med 0,2 prosent. Orkla gikk tilbake med marginale 0,1 prosent.

Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen kunne Norwegian notere seg for en framgang på 3,3 prosent, til tross for mange misfornøyde feriekunder den siste tiden. Seadrill ble dagens taper med en nedgang på 5,1 prosent.

I Europa gikk det ikke så bra på de toneangivende børsene onsdag. FTSE 100 i London falt med 0,6 prosent, DAX 30 i Frankfurt med 0,2 prosent og CAC 40 i Paris med 0,1 prosent.

Oljeprisen gjorde et hopp på slutten av handledagen. Et fat nordsjøolje ble omsatt for over 47 dollar ved børsslutt, mens prisen på et fat amerikansk lettolje steg til nesten 45 dollar.

(©NTB)