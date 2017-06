Helse sør-øst stiller utflagging av IT-systemer i bero

Styret i helseregionen var kalt inn til ekstraordinært møte onsdag for å drøfte oppfølging av IT-skandalen.

Etter planen skulle utflaggingen være i gang i begynnelsen av mai. I etterkant av NRKs avsløringer om at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientopplysninger, besluttet styret å utsette prosjektet. Onsdag ble det klart at planene settes på vent inntil videre.

– Helse Sør -Øst vil sette outsourcing av IT fullstendig på hold. Datterselskapet Sykehuspartner skal fortsatt ha ansvar for IT i helseforetaket inntil de har kontroll på tilganger, personvern og informasjonssikkerhet, sier Lofthus.

Hun bekrefter også at det er aktuelt å avslutte avtalen med det amerikanske IT-selskapet HPE/DXC.

Konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers har gjort en ekstern gjennomgang av IT-prosjektet, og sluttrapporten ble lagt fram for styret onsdag.

Undersøkelsene viser at 36 personer med tilknytning til den eksterne leverandøren har hatt utvidede administratorrettigheter. Det betyr at de har hatt tilgang til helseopplysninger, men også at det er begrenset sporbarhet. Dermed er det vanskelig å etterprøve hvordan tilgangen er benyttet.

I tillegg har 86 personer hatt tilgang av mindre omfattende karakter, konstateres det i PwC-rapporten.

– Det har vært 150 pålogginger fra Malaysia. Dette kan være i strid med avtalen, sier Are Muri i PwC.

