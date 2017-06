Ett skritt nærmere nytt regjeringskvartal

Statsbygg presenterte onsdag de to vinnerprosjektene av de totalt sju prosjektene som er levert til den begrensede tverrfaglige plan- og designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet.

Prosjektene "Adapt" og "Lysning" er altså de to prosjektene som av juryen er valgt ut til en finaleomgang.

De som står bak de to vinnerprosjektene, skal nå forhandle med Statsbygg om den videre prosessen. De som da til slutt leverer det beste forslaget, blir valgt ut som den endelige leverandøren. Forhandlingene skal sluttføres i løpet av høsten 2017.

Juryen har internt rangert de to prosjektene, men denne rangeringen vil ikke bli offentliggjort. Totalt var 59 firmaer og 20 arkitektkontorer valgt ut til å presentere de sju løsningsforslagene til det nye regjeringskvartalet.

Ifølge planene skal byggeprosjektet stå ferdig i 2027. Dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.

