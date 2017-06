Bil gikk rundt i Levanger, fem skadd

Samtlige ble sendt til sykehuset i Levanger. Politiet meldte om hendelsen på Sætersmyra ved Sørholt klokken 22.30 tirsdag kveld.

To av dem behandles for bruddskader i nakken, bekrefter vakthavende lege på Sykehuset Levanger, Jesper Hoffmann, til NTB. Han legger til at tilstanden er stabil for alle fem.

Ifølge Hoffmann er de fleste 19–20 år. Politiet har tidligere uttalt at alle er mellom 18 og 30 år.

Politiet har vært i kontakt med flere av de skadde og innhentet opplysninger om hendelsen.

– Vi prøver å komme i kontakt med eieren av den andre bilen som har vært involvert, sier operasjonsleder Ole Tuset i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Ulykken skal ha skjedd på en rett strekning i en 80-sone. Innsatsleder på stedet, Kasper Tronstad, opplyste til Adresseavisen at bilen skal ha kommet utfor asfaltkanten på høyre side, krysset møtende kjørebane og kollidert med en lyktestolpe før den til slutt landet på taket i en kornåker.

Politiet er fortsatt usikre på hvilken bil som har kjørt forbi, men slår fast at uhellet skjedde i forbindelse med en forbikjøring.

Politiet ønsker kontakt med folk i andre kjøretøyer som kan ha vært involvert i situasjonen.

