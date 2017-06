Bergen tinghus pusses opp for 1 milliard

Det er stortingsrepresentant og jurist Peter Christian Frølich (H) som bekrefter avgjørelsen onsdag, melder Bergens Tidende. Etter mange år med vurderinger fram og tilbake er det avgjort å pusse opp det ærverdige bygget fra 1933 og ikke flytte domstolen til et annet bygg. Alternativet har vært å selge bygningen og samlokalisere domstolen med et nytt politihus, men dette er ikke lenger aktuelt.

I stedet er det bestemt at Bergen tinghus skal pusses opp for 1 milliard kroner.

– Jeg er glad for at dette er konklusjonen man endte opp med. Det hadde ikke vært det samme om bygget for eksempel ble solgt og endte opp som et kjøpesenter, sier Frølich til avisen.

Huset fra 1933 er på 12.000 kvadratmeter over seks etasjer og er eid av Statsbygg. Riksantikvaren har vært inne i saken og har foretatt en oppmyking av vernebestemmelsene, noe som gjør en oppussing rimeligere.

