75 nordmenn på Syrias svarteliste

NRK har fått tilgang til listen fra opposisjonsavisen Zaman al-Wasl og skriver at den inneholder alt fra studenter og turister til en flyvert, en fotballdommer og en gatekjøkkenansatt.

Ifølge dokumentene skal sju av personene arresteres dersom de kommer til Syria, 45 skal nektes innreise og for 23 av dem skal myndighetene varsles.

Et av navnene som dukker opp er insektbiolog Lars Ove Hansen, som ble anholdt da han fanget veps i et militært område i 2010.

– De var sikkert overbevist om at vi var agenter eller noe sånt. Og det var ikke så lett å forklare hva vi egentlig gjorde der, sier han.

Vegard Valther Hansen ved NUPI sier terskelen for å bli svartelistet i et land som Syria, er lav.

– Noen ganger er det nok å være på feil sted til feil tid. Noen blir også registrert ved å drive aktivitet som oppfattes som mistenkelig uten at det er det. Men det er dessverre slik at når du først er del av et slikt arkiv så er det vanskelig å bli fjernet, sier Hansen.

Den syriske ambassaden i Stockholm har ikke svart på NRKs henvendelser om saken.

