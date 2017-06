Togbrannen på Solørbanen er slukket

– Vi fikk melding om brannen av et vitne som observerte at det brant i vognene i toget som var på vei sørover. Deretter fikk vi stanset toget via togleder, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, til NTB.

Nødetatene ble tilkalt til brannstedet ved Jømna utenfor Elverum. Ingen er kom til skade under brannen. Det er ikke klart når toget settes i gang igjen, men Solørbanen brukes kun til godstrafikk og brannen kommer dermed ikke til å skape forsinkelser for persontog.

– De to vognene settes igjen på Braskereidfoss. Noe rydding og inspeksjon før banen åpnes, sier Bane Nor.

Brannvesenet jobbet i etterkant av brannen med å sikre at det ikke brant i vegetasjonen nær jernbanelinjen. Toget kjørte cirka en kilometer etter at vitnet meldte om brannen. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Trond Sulen, forklarer at slike vognbranner skjer fra tid til annen.

– Vi har sett flere tilfeller av at hjullager går og antenner vegetasjonen rundt togsporet.

Han viser til tidligere branner i vogner på Dovrebanen mellom Hamar og Lillehammer, og nær Stange.

– Ofte er jo disse godstogene så forferdelig lange at lokføreren ikke oppdager brannen selv, sier Sulen.

Meldingen om brannen kom ved 17-tiden.

