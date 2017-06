To alvorlig skadd i stor kollisjon på Høvik

– Det har vært en ganske kraftig kollisjon. To er alvorlig skadd, og tre lettere skadd, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB. De med lettere skader blir behandlet på stedet. De to andre er sendt til sykehus i Oslo og Bærum.

Politiet opplyser rett før klokka tolv at strekningen nå er åpnet for trafikk etter at det en times tid har vært åpnet først et løp og deretter to.

Politiet fikk beskjed om ulykken klokken 10.39.

– Vi var på stedet i løpet av noen sekunder ettersom en politimotorsykkel var rett i nærheten, opplyser operasjonslederen.

Ulykken skjedde i inngående retning på E18 mellom Strand og avkjøringen til Fornebu.

Årsaken er ikke kartlagt ennå, men mye tyder på at det dreier seg om en kjedekollisjon.

